لبنان

افرام: انتخابات 2022 هي استفتاء حول مزاج الناخب

Lebanon 24
10-04-2022 | 16:15
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لفت النائب المستقيل نعمة إفرام ان عالمهم هو كسر لبنان بينما عالمنا هو بناء المؤسسات والدولة العميقة، مشددا على الا نريد المحاصصة التي دمرت لبنان فهم يقسمون الصفقات بين بعضهم البعض.
ورأى في حديث عبر "الجديد" ان قانون الكابيتال كونترول الحالي صيغ من اجل الضحك على صندوق النقد الدولي، مشددا على ان هناك جريمة مالية كبيرة، مشيرا الى ان  حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول الثاني عن الأزمة بعد المنظومة الحاكمة.

وقال: " انتخابات 2022 هي استفتاء حول مزاج الناخب وهي صفحة جديدة للبنان بعد المئوية الاولى، وهناك ايضا انتخابات رئيس جمهورية جديد، لذا فان صوت الناخب هذه المرة كياني" مشيرا الى ان الجواب سيكون في صناديق الاقتراع، ومعتبرا ان 90% من الاصوات ستكون عقابية، ومن هو مسرور مما نعيشه فليصوّت للمنظومة والعكس هو الصحيح.
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