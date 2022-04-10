القاء القبض على سارقي مسجد في طرابلس

بعد اقدامهما على سرقة محتويات من داخل مسجد القادرية في محلة باب الحديد طرابلس حيث رصدته كاميرات المراقبة وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



تمكنت القوى الامنية وبأقل من ٢٤ ساعة من القاء القبض على الفاعلين وهما “م.ق” و “ع.د” واحالتهما الى التحقيق.