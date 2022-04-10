سفير لبنان في الرياض يستعدّ للعودة

يستعد سفير لبنان في الرياض للسفر إلى العاصمة السعودية بعد أشهر مملّة أمضاها في بيروت كُرهاً بسبب الأزمة اللبنانية مع المملكة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".