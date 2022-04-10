لبنان

سفير لبنان في الرياض يستعدّ للعودة

Lebanon 24
10-04-2022 | 17:30
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يستعد سفير لبنان في الرياض للسفر إلى العاصمة السعودية بعد أشهر مملّة أمضاها في بيروت كُرهاً بسبب الأزمة اللبنانية مع المملكة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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