لبنان

شهر عسل

Lebanon 24
10-04-2022 | 17:50
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تمرّ علاقات مرجع رسمي مع رئيس تيار سياسي بمرحلة شهر عسل على الآخر، رغم الأجواء المغايرة التي يحاول الأول إشاعتها في محيطه السياسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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