تمرّ علاقات مرجع رسمي مع رئيس تيار سياسي بمرحلة شهر عسل على الآخر، رغم الأجواء المغايرة التي يحاول الأول إشاعتها في محيطه السياسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".