لبنان

تعثّر في ترميم التحالفات

Lebanon 24
10-04-2022 | 18:03
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علمت "اللواء" ان "ثمة تعثّراً في ترميم التحالفات سواء في جبهة 8 آذار، عبر وساطة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بين حليفيه المسيحيين، سليمان فرنجية وجبران باسيل، من دون التوصل إلى تفاهم على المجريات الراهنة والمقبلة".
المصدر: اللواء
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