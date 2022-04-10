تعثّر في ترميم التحالفات

علمت "اللواء" ان "ثمة تعثّراً في ترميم التحالفات سواء في جبهة 8 آذار، عبر وساطة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بين حليفيه المسيحيين، سليمان فرنجية وجبران باسيل، من دون التوصل إلى تفاهم على المجريات الراهنة والمقبلة".