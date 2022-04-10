لبنان

جلسة للحكومة الخميس

Lebanon 24
10-04-2022 | 18:08
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد ما اذا كانت ستعقد في القصر الجمهوري او السراي الكبير، وفي أي ساعة.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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