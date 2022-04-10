20
o
بيروت
29
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كثافة لبنانية في الانتخابات الفرنسية
Lebanon 24
10-04-2022
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجه اللبنانيون المقيمون في لبنان من حاملي الجنسية الفرنسية بكثافة الى صناديق الاقتراع التي بلغت 12 مركزاً في كل لبنان.
وتعقيباً، أشار القنصل العام لفرنسا جوليان بوشار إلى أن "الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية تحصل في لبنان للمواطنين الفرنسيين المسجلين هنا، وأن تنظيم هذه الانتخابات للفرنسيين المقيمين في لبنان هو انتصار للديموقراطية"، لافتا إلى أن "هناك زهاء 18742 ناخبا مسجلين، ينتخبون من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء".
ولفت إلى أن "نسبة حاملي الجنسيتين اللبنانية والفرنسية مرتفعة جدا في لبنان حوالى 80 في المئة من الفرنسيين المسجلين في لبنان، ويبقى المبدأ الأساسي للانتخابات هو تأمين سرية الاقتراع، وعمل السفارة والقنصلية هو تنظيم الانتخابات لتسير بطريقة هادئة وشفافة وآمنة، مع احترام الأنظمة والقوانين الفرنسية كما تطبق في فرنسا".
تابع
الأكثر قراءة
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
11:56 | 2022-04-10
10/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
04:53 | 2022-04-10
10/04/2022 04:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى وتكسير.. اليكم ما جرى في "ديربي بيروت"
Lebanon 24
فوضى وتكسير.. اليكم ما جرى في "ديربي بيروت"
11:27 | 2022-04-10
10/04/2022 11:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة قويّة من جميل السيد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة قويّة من جميل السيد.. ماذا قال؟
06:13 | 2022-04-10
10/04/2022 06:13:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بين باسيل وفرنجية.. هذا ما يريده نصرالله مباشرة
Lebanon 24
بين باسيل وفرنجية.. هذا ما يريده نصرالله مباشرة
08:00 | 2022-04-10
10/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-04-11
سعر هذه السلعة الاساسية سينخفض!
04:13 | 2022-04-11
مداهمات لامن الدولة في شارعي المصارف وساحة النجمة في صيدا...ماذا يجري!
04:09 | 2022-04-11
اجتماعٌ مهم لميقاتي بشأن استيراد الأدوية بحضور وزير الصحة.. وهذا ما قاله الأخير
04:06 | 2022-04-11
منخفض جوي سريع ومحدود الفعالية... هذا هو موعده!
04:03 | 2022-04-11
جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج : اعتصام على طريق القصر الجمهوري الاربعاء
04:00 | 2022-04-11
ما يحصل لا يُصدّق: بطاقة خارج الخدمة تهدّد حياة 90% من الشعب اللبناني
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
11/04/2022 11:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
11/04/2022 11:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
11/04/2022 11:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact