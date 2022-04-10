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لبنان
وزارة الخارجية: لا التزام بالاضراب
Lebanon 24
10-04-2022
|
22:28
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كتبت" الاخبار": يواصل الدبلوماسيون والموظفون في وزارة الخارجية، اليوم، إضرابهم الذي أعلنوه يوم الجمعة الماضي احتجاجاً على تأخير التشكيلات الدبلوماسية، فيما لا يبدو الالتزام بالإضراب شاملاً. وقد حضر قسم كبير من الموظفين الى الوزارة يوم الجمعة من دون أن يزاول الجميع أعمالهم.
وتحدثت مصادر في الوزارة عن خلافات تتجاوز التباين حول من يتولى هذه السفارة أو تلك، إلى خلاف مستحكم بين فريق التيار الوطني الحر، الذي يفترض أن الوزير يمثّله، وفريق رئيس الحكومة، إذ إن التيار يرغب في عدم تدخل المسلمين في المواقع التي تخص المسيحيين، فيما يتهم فريق ميقاتي التيار والوزير بأنه يريد إدخال تعديلات تخص مواقع تتعلق بطوائف أخرى. كما تجدّد الخلاف حول مصير الأمين العام للخارجية السفير هاني شميطلي الذي يسعى فريق التيار الى إبعاده، وكان يفترض أن يتولّى سفارة في الخارج، فيما يفضّل رئيس الحكومة أن يبقى في مهمته لبعض الوقت. وتردّد في هذا السياق أن بوحبيب يفكر في إصدار أمر مهمة يكلف شميطلي بموجبه تولّي أمور سفارة لبنان في إحدى العواصم العربية.
إلى ذلك، وافق وزير الخارجية على اقتراحات اللجنة المكلفة إعداد آليات العمل الخاصة بإجراء الانتخابات في الخارج، وحوّلها الى قرارات أبلغت الى السفارات التي يفترض أن تباشر في تنفيذ بعض الإجراءات اللوجستية كاستئجار القاعات المخصصة لاستضافة أقلام الاقتراع.
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