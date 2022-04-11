لبنان

سقط من الطابق الرابع... هذا ما حصل في المنية

Lebanon 24
11-04-2022 | 00:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض طفل (14 عاماً) لحادثة سقوط من الطابق الرابع من مشروع ريم في منطقة المنية، وقد نقل على اثره الى مستشفى الخير للعلاج.

وافيد لاحقاً ان حالته مستقرة.
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المنية

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