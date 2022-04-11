سقط من الطابق الرابع... هذا ما حصل في المنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض طفل (14 عاماً) لحادثة سقوط من الطابق الرابع من مشروع ريم في منطقة المنية، وقد نقل على اثره الى مستشفى الخير للعلاج.



وافيد لاحقاً ان حالته مستقرة.