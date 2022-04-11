لبنان

حريق كبير داخل مستودع يحتوي على مواد تنظيف في ابي سمراء... هل من إصابات؟

Lebanon 24
11-04-2022 | 00:13
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اندلع حريق في مستودع داخل مدرسة الغزالة في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وقد هرعت على الفور فرق الاطفاء في فوج اطفاء طرابلس وفرق الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة، وباشرت بعملية اخماد الحريق داخل المستودع الذي يحتوي على مواد تنظيف، ما ادى الى احتراقه بالكامل.

كماعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعاف احد الاشخاص ميدانياً بعد تعرضه لحالة اختناق، وتم مقل المواطن "ا.ع" الى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية.

وافادت المصادر ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
 
 
 
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