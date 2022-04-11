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لبنان
اشكال وإطلاق نار وجريح داخل مخيم البارد.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
11-04-2022
|
00:17
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن اشكالاً وقع منتصف ليل امس داخل مخيم البارد عند مدخل السوق، تطور لاحقاً الى اطلاق نار واصابة "ا.ج" بطلق ناري بفخذه، فجرى نقله الى مستشفى الخير للعلاج وصفت حالته بالمستقرة.
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مخيم البارد
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