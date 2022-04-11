العلاقات اللبنانية- الخليجية تستعيد واقعها الطبيعي

تستعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية واقعها الطبيعي ، بقناعة واضحة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن لا بديل للبنان عن عمق لبنان العربي، ولا حل مستداما في البلد اذا لم يعد الاخوة العرب والخليجيون تحديدا اليه.

ومن هذا المنطلق كان المسعى الكويتي باتجاه دول الخليج، وهو مسعى بدأ في اليوم التالي للازمة السابقة مع المملكة العربية السعودية، بلقاء رئيس الحكومة ونظيره الكويتي ووزير خارجية الكويت في مؤتمر المناخ في غلاسكو في اسكتلندا.

وفي المعلومات المتوافرة "ان رئيس الحكومة سيقوم بزيارات عربية في مواعيد يجري العمل على تحديدها، وهو كان تلقى اتصالا من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، واستقبل سفير الكويت عبد العال القناعي امس. كما تلقى اتصالا من السفير السعودي وليد البخاري، الذي دعاه الى افطار اليوم، على ان يزور رئيس الحكومة قريبا.

ويستعد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة للعودة الى الرياض. وسيصل اليوم الى بيروت السفير القطري الجديد ابراهيم عبد العزيز السهلاوي .