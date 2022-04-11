"بري وصل الى فرنسا"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أحد المندوبين يقوم بفرز الأصوات بعد اقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية ‏الفرنسية. واللافت بين أسماء المرشحين ظهور اسم رئيس مجلس النواب نبيه بري، مكتوب على ورقة بيضاء واخرى تحت اسم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي يبدو أن بعض اللبنانيين الفرنسيين صوّتوا بها.

وقد علّق مناصرو حركة امل على الفيديو: "الرئيس برّي وصل الى فرنسا بآخر عهدك"- في محاولة للتنمير على " التيار الوطني الحر.