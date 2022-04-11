لبنان

الإنتخابات... بلاها!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2022 | 03:15
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يقول ديبلوماسي لبناني سابق مقيم في الخارج أنه بإستثناء تيار "المستقبل"، الذي قرر طوعًا الإنسحاب من المعركة الإنتخابية، وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام، فإن الطبقة السياسية ستعيد إنتاج ذاتها في إنتخابات 15 أيار، ولو ببعض الوجوه الجديدة، ودخول عدد قليل من مرشحي "الثورة".  

ولأن نتيجة هذه الإنتخابات معروفة مسبقًا كان من الأفضل، على حدّ تعبير هذا الديبلوماسي، عدم إجرائها، خصوصًا أن الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون بـ"اللحم الحيّ" تتخطى بواقعيتها الشعارات التي يرفعها كثر من المرشحين "وكأنهم آتون من غير كوكب". 

المصدر: لبنان 24

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خاص

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