عبد الله: ضرورة اقرار الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "بعد إعداد الكابيتال كونترول، والتوقيع الاولي مع صندوق النقد الدولي، ونقاش الموازنة في المجلس النيابي، أصبح من الضروري أن تقر الحكومة خطة التعافي الإقتصادي. هي مجموعة مشاريع، يجب أن تكون منسجمة ومتكاملة وتؤسس لإعادة الحياة للعجلة الاقتصادية وتخفف معاناة الناس وتعطيهم بعض الأمل."

بعدإعداد الكابيتال كونترول،والتوقيع الاولي مع صندوق النقد الدولي،ونقاش الموازنة في المجلس النيابي، أصبح من الضروري أن تقر الحكومة خطة التعافي الأقتصادي .

هي مجموعة مشاريع ،يجب أن تكون منسجمة ومتكاملة وتؤسس لاعادة الحياة للعجلة الأقتصادية وتخفف معاناة الناس وتعطيهم بعض الأمل. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 11, 2022