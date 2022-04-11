عبد الله: ضرورة اقرار الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي

بعدإعداد الكابيتال كونترول،والتوقيع الاولي مع صندوق النقد الدولي،ونقاش الموازنة في المجلس النيابي، أصبح من الضروري أن تقر الحكومة خطة التعافي الأقتصادي .
هي مجموعة مشاريع ،يجب أن تكون منسجمة ومتكاملة وتؤسس لاعادة الحياة للعجلة الأقتصادية وتخفف معاناة الناس وتعطيهم بعض الأمل.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 11, 2022
بعدإعداد الكابيتال كونترول،والتوقيع الاولي مع صندوق النقد الدولي،ونقاش الموازنة في المجلس النيابي، أصبح من الضروري أن تقر الحكومة خطة التعافي الأقتصادي .
هي مجموعة مشاريع ،يجب أن تكون منسجمة ومتكاملة وتؤسس لاعادة الحياة للعجلة الأقتصادية وتخفف معاناة الناس وتعطيهم بعض الأمل.