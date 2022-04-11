لبنان

"الكابيتال كونترول": السر الذي يتوقف عليه مصير التعافي الاقتصادي

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
11-04-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-941033-637852652266380980.jpg
Doc-P-941033-637852652266380980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الاستغراق العام في حمى الانتخابات النيابية وما يرافقها من فرز سياسي، تبقى المسألة الاقتصادية وكيفية الخروج من النفق المظلم الأولوية التي لا ينبغي الاستسهال في تداعياتها على الاستقرار الداخلي.
انطلاقا من ذلك ، تكمن  ضرورة عدم هدر مزيد من الوقت والفرص، خصوصا في ظل أزمة احتجاز  الودائع المصرفية وما بتفرع عنها من إنعكاسات على الاستقرار الداخلي ، ووسط انطباع عام عن محاولات تحميل المودعين جزءا من  خسائر الانهيار الاقتصادي من جنى أعمارهم بشكل ظالم للغاية.
 
كما يدخل، في إطار المبالغات السياسية تصوير الحفرة التي يتخبط فيها لبنان اقتصاديا بأنها محاولة لتغيير وجهته من الاقتصاد الحر إلى شكل من الأشكال الاقتصاد الموجه و التي عانت منه الكتلة الاشتراكية في أوروبا وأوصل بلاد أوروبا الشرقية إلى حدود الإفلاس في أواخر القرن الماضي.
 
في هذا المجال، يكشف خبير إقتصادي عن اقتراحات تقدم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  في الفترة الماضية للتخفيف من وطأة ازمة الودائع قوبلت بالصد والإهمال من فريق سياسي بارز نتيجة تركيز حملة شرسة لاقالة سلامة في الأشهر الأخيرة من عمر العهد.
ويؤكد الخبير المذكور، عن اقتراح بقي أسير المراسلات يقضي بتصفير  نحو 80 % من الحسابات بالدولار في المصارف و صرفها لأصحابها  كونها تحت هامش 150 الف دولار، ما يقضي بضخ سيولة تساعد في  فك حالة الانكماش الحاصلة، التي جعلت الاقتصاد يدور حول نفسه و لا يسمح  بالخروج من المأزق الذي يتخبط فيه منذ نحو سنتين وأكثر.
 
بغض النظر، عن صوابية نظرية السماح بسحب أجزاء من الودائع المصرفية و والعمل على تنشيط ضخ السيولة ، يبقى السر في قانون "الكابيتال كونترول" من   دون العمل على إتمامه، خصوصا في ظل حالة التجاذب بين الأطراف السياسية حيال كيفية إقرار بنوده بالصيغة النهائية.
 
كما يتخذ الموضوع  الشكل الفضائحي، في ظل كثرة الحديث عن عدم إنجازه خلال مهلة الشهر الفاصلة عن إجراء الانتخابات النيابية ،وترحيله إلى المجلس النيابي الجديد ،ما يعني رميه في المجهول في ظل ضبابية  المرحلة المقبلة على الصعد كافة.

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2022-04-11
10:00 | 2022-04-11
07:17 | 2022-04-11
11:13 | 2022-04-11
10:56 | 2022-04-11
10:50 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website