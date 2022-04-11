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لبنان
ياسين: الحكومة ملتزمة اجراء الانتخابات
Lebanon 24
11-04-2022
|
02:19
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أوضح وزير البيئة ناصر ياسين أن الوزراء لم يتبلغوا بعد موعداً لجلسة الحكومة، منتقداً المشككين باجراء الانتخابات وقائلاً ان وزارة الدّاخلية تعمل بشكل منظّم لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وان الاجراءات الاخيرة تشهد على جدية العمل، لافتاً الى ان الحكومة ملتزمة باجرائها كما ورد في بيانها الوزاري.
وأوضح ياسين ايضاً ان الموازنة ستقر وان النقاش حولها مستمر في لجنة المال النيابية.
وعن أزمة الطحين وتوفير الاعتمادات عبر عقد الاستقراض، قال ياسين: ان الموضوع أخذ نقاشاً بارزاً في جلسات الحكومة، ومن المفترض ان يقر في مجلس النواب في الجلسة العامة.
وحول خلاف السياسيين على التشكيلات الدبلوماسية، قال الوزير ياسين: ان الملف لم يطرح بشكل متكامل على مجلس الوزراء.
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