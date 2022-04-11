وزير سابق يتحدث عن الانتخابات النيابية.. هل من خوف على أمن البلاد؟

استبعد الوزير السابق مروان شربل في حديث الى صوت كل لبنان، اي خوف امني على الانتخابات النيابية، لافتاً الى ان التفاهم السياسي الحاصل يخفف من الهواجس الامنية.وشدد شربل على ان الانتخابات ستحصل، كونها مطلب اساسي في الداخل كما الخارج، موضحاً ان عدم اجرائها سيوصل البلاد الى فراغ: اذ لا تمديد للمجلس الحالي ولا حكومة وبالتالي لا انتخابات رئاسية.واستبعد شربل اي تغيير في المجلس النيابي الجديد نظراً لعدم توحيد لوائح المجتمع المدني وما يعرف بالثورة في الدوائر الانتخابية.وعن عودة سفراء الخليج الى لبنان، لفت شربل الى ان لبنان بحاجة للدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.