لبنان

وزير سابق يتحدث عن الانتخابات النيابية.. هل من خوف على أمن البلاد؟

Lebanon 24
11-04-2022 | 02:20
A-
A+
Doc-P-941036-637852657943275613.jpg
Doc-P-941036-637852657943275613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استبعد الوزير السابق مروان شربل في حديث الى صوت كل لبنان، اي خوف امني على الانتخابات النيابية، لافتاً الى ان التفاهم السياسي الحاصل يخفف من الهواجس الامنية.
وشدد شربل على ان الانتخابات ستحصل، كونها مطلب اساسي في الداخل كما الخارج، موضحاً ان عدم اجرائها سيوصل البلاد الى فراغ: اذ لا تمديد للمجلس الحالي ولا حكومة وبالتالي لا انتخابات رئاسية. 
واستبعد شربل اي تغيير في المجلس النيابي الجديد نظراً لعدم توحيد لوائح المجتمع المدني وما يعرف بالثورة في الدوائر الانتخابية. 
وعن عودة سفراء الخليج الى لبنان، لفت شربل الى ان لبنان بحاجة للدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-04-11
04:13 | 2022-04-11
04:09 | 2022-04-11
04:06 | 2022-04-11
04:03 | 2022-04-11
04:00 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website