لبنان

سماع صوت دوي 3 إنفجارات في مناطق جنوبية... ما مصدرها؟

Lebanon 24
11-04-2022 | 02:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت دوي ثلاث إنفجارات متتالية وصلت صداها لمناطق جنوبية (الشهابية وجوارها)، من دون معرفة مصدره.
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