لبنان

حجار: نحاول دعم الناس ولو بالإمكانات القليلة المتاحة

Lebanon 24
11-04-2022 | 02:32
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جال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار  في قرى  في البقاع الشمالي، وزار دير راهبات سيدة الخدمة الصالحة في بلدة جبولة القريبة من الحدود اللبنانية-السورية، وجال مع الراهبات على المدرستين والميتم التابعين للدير مطلعا على حاجاتها عن كثب.

تابع حجار جولته في البقاع الشمالي وزار بلدات جديدة الفاكهة، الفاكهة، راس بعلبك والقاع واستمع إلى معاناة الاهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم كانت له محطة في مركز الخدمات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في راس بعلبك ورعايا بعض كنائس هذه القرى ومستوصفاتها.

وركز حجار خلال زيارته على أن "الوزارة تقف عند حاجات الناس ودعمهم ولو بالامكانات القليلة المتاحة"،  وشرح عن المشاريع التي تقوم بها الوزارة و"الجهود المبذولة من مجلس الوزراء لتخفيف أعباء الازمة الاقتصادية على اللبنانيين"، متمنيا على الجميع "عدم فقدان الأمل والعمل معا و التضافر لتحسين الأوضاع".
 
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