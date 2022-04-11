"بيروت ترنّم" اليوم.. أمسية إيمانية عامرة بأجواء "الفصح"

تتحضر كنيسة "القديس يوسف" في مونو - الأشرفية، مساء اليوم الإثنين (8.30 مساء)، لاحتضان أمسية إنشادٍ ديني خاصّ بالفصح.الأمسية العطرة والإيمانية المُنتظرة ستكون بقيادة الأب توفيق معتوق الذي سيكونُ المايسترو لـ"أوركسترا الحجرة لبيروت ترنّم" و"جوقة الجامعة الأنطونية". كذلك، سيكون هناك إنشادٌ منفرد يقدّمه كلّ من: غرايس مدور (ميزو - سوبرانو) - ميرا عقيقي (سوبرانو)، شارل عيد وبشارة مفرج (تينور) و سيزار نعيسي (باريتون).وستكون الأمسية تحت عنوان "الفصح في الموسيقى - رحلة من تقاليد حقبة الباروك الغربية إلى التقاليد المارونية الشرقية". وبشأن الجزء الأول، فإنه سيشهد على تقديم الـ"ستابات ماتر" للمؤلف الإيطالي بيرغوليزي (1710 - 1736) والمبني على الصلاة الحزينة التي تصف معاناة مريم العذراء أثناء صلب يسوع الناصري، إبنها الوحيد.كذلك، سيتضمن القسم الأول من الأمسية الكنتاتا الشهيرة "Ich Habe Genug" (لقد اكتفَيت/ BWV 82)، وهو عملٌ يعود للمؤلف الألماني الشهير باخ عام 1727.وستضمّ الأمسية الرائعة جانبين أيضاً: الأول غربي، حيث سيستمتع الحاضرون فيه مع مقتطفات لبيرغوليزي أيضاً وكذلك لدونيزيتي. أما الجانب الشرقي لهذه الأمسية، فسيضمّ ريبرتوار ترانيم الجمعة العظيمة مثل "أنا الأم الحزينة" و"واحبيبي"، إضافة إلى عناوين أخرى من تلحين الأب جوزيف واكد والأب بولس الأشقر (إلهي لماذا تركتني، أمر الربّ مستقيم).