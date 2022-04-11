الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عرب اللويزة ومزرعة حنوش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 11/4/2022 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عرب اللويزة - الجنوب.كما صدر عن المديرية البيان الآتي:ستقوم القوات الجوية بتواريخ 28،27،26،20،14،13،12،7،5و29/ 4/ 2022 اعتباراً من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 23.30، باجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.