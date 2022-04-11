بعد إنقاذه وعلاجه وإعادة إطلاقه... قتل الطائر Hope في لبنان!

نهاية حزينة كُتبت لطائر ال لقلق "أمل" - Hope بعدما تم إطلاقه من مدينة عاليه عقب علاجه من جروح وتأهيله وتجهيزه بجهاز تعقب، وذلك بعد قتله في لبنان، بسبب الصيد العشوائي.

ونشر المصور اللبناني كميل الريس فيديو يظهر قصة الطائر وأرفقه بالتالي: "نهاية حزينة لطائر اللقلق "Hope" الذي أطلقه البروفسور منير أبي سعيد، الموجودة تفاصيل علاجه وإطلاق سراحه في هذا الفيديو حيث تم اطلاق النار عليه وصيده لتنتهي جولة الأمل داخل حدود الوطن، نهاية محبطة ومؤلمة، كباقي النهايات والأحداث التي نعيش مرارة تجاربها في لبنان على صعيد البشر والحيوانات، والبيئة والشجر وكل ما فيه دبيب حياة في هذا البلد الغارق في مستنقعات السوء".