لبنان يشارك في معرض بينالي 2022 للفنون في البندقية

تحط يوميا العديد من الطائرات في مطار البندقية من مختلف أنحاء العالم محملة بتجهيزات لأهم المعارض التي تقام في المدينة. إنه المعرض العالمي "la Biennale 2022". ويشارك لبنان في المعرض "مرفوع الرأس بفضل الإرادة القوية ورغم كل الظروف"، كما تقول منسقة المعرض ندى غندور.يقام المعرض في البندقية وهي إحدى أكثر المدن الفريدة في إيطاليا تحمل العديد من المعالم السياحية ومناطق الجذب السياحي ما بين 23 نيسان إلى 27 تشرين الثاني. والبندقية هي واحدة من أفضل أماكن العالم حيث يقام البينالي 2022 منذ العام 1895، ويعرض في الجزء الرئيسي منه الأعمال المعاصرة من الفنانين من كل أنحاء العالم.الموقع الرئيسي للبينالي هو Giardini Pubblici (الحدائق العامة)، حيث تم إنشاء أجنحة دائمة ل57 دولة للمناسبة. كما تقام معارض وأداء وتركيبات أخرى مرتبطة بمعرض الفن بينالي حول المدينة في مختلف الأماكن الفنية والمتاحف والمعارض.بالإضافة إلى معرض الفنون، تشمل مظلة "بينالي" سلسلة للرقص وكرنفالا للأطفال، ومهرجانا موسيقيا معاصرا، ومهرجان مسرح، و"مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي".لن يغيب لبنان هذه السنة عن المعرض العالمي التاسع والخمسين للفن المعاصر، حيث سيتمثل في "الجناح الفني اللبناني" بالثنائي: المخرجة السينمائية وصانعة الأفلام التسجيلية دانيال عربيد والفنان التشكيلي أيمن بعلبكي من "الجمعية اللبنانية للفنون البصرية من 2022".وتقول سفيرة لبنان ميرا ضاهر التي تتابع تفاصيل المشاركة في حديث الى"الوكالة الوطنية للاعلام": "لبنان فخور، ونحن فخورون بمشاركة فنانينا قريبا في مدينة البندقية لعرض أعمالهم".عملان فنيان استثنائيان يتحاوران في الجناح اللبناني في آرسنال "المعرض العالمي للفن المعاصر - بينالي البندقية" في دورته التاسعة والخمسين، بعنوان "العالم على صورة الإنسان"، حيث يشارك لبنان للمرة الثانية في تاريخه وبعد غيابٍ دام خمسة أعوام. سوف يكون العالم شاهدا على رؤية التجهيز الضخم والجريء للفنان التشكيلي أيمن بعلبكي الذي أصبح له صيت عالمي، وفي مواجهته عمل بصري على شاشة تعرض تسجيلات السينمائية المتميزة دانيال عربيد. يتواصل العملان ويتناغمان عبر الساحة التي تفصل بينهما.أما المبنى فيتميز بشكله البيضاوي، الذي صممته المهندسة المعمارية ألين أسمر دامان، مستوحية المشهد العمراني اللبناني. فهي انحناءات تذكر بمبنى "البيضة" في وسط بيروت لجوزيف فيليب كرم، ومبنى معرض "رشيد كرامي الدولي" و"أوسكار نيماير" في طرابلس.مشاركة السعوديةتواكب "الوكالة الوطنية للاعلام" المشاركة العربية في ب"ينالي 2022" في الأيام المقبلة. وتشارك المملكة العربية السعودية، تحت إشراف هيئة الفنون البصرية، في بينالي الذي سيقام تحت شعار "The Milk of Dreams" بجناح إبداعي، يشارك فيه الفنان مهند شونو، والقيم الفني ريم فضة ومساعد القيم الفني روتانا شاكر.جرى تصميم الجناح السعودي بتكليف من هيئة الفنون البصرية وبمحتوى يعكس المشهد الإبداعي المتطور الذي تعيشه المملكة.وأكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، أن "الجناح الوطني للمملكة في بينالي البندقية للفنون 2022 سيسلط الضوء مرة أخرى على المواهب البارزة للمجتمع الإبداعي داخل المملكة". وقالت إن "بينالي البندقية للفنون بقيمته العالية وبحجم الجماهير الدولية التي يستقطبها، يمثل فرصة فريدة للاحتفاء باللغة المشتركة للإبداع وإبراز الأصوات السعودية الناشئة".فلسطينويشارك الفنان التشكيلي الأردني، غسان أبو لبن بعملين مستلهمين من القضية الفلسطينية في معرض "من فلسطين مع الفن"، الذي ينظمه متحف فلسطين بالولايات المتحدة الأميركية ومقره مدينة كنيتيكت.وقال مؤسس المتحف ومديره العام فيصل صالح، في حديث الى وكالة "نوفا" الإيطالية: إن "المعرض يأتي في نطاق الكشف عن التاريخ الفني لفلسطين، وعرض معاناة شعبها، وهو أول مشاركة دولية للمتحف، إذ يمثل فيه إلى جانب فنانين عرب وعالميين من الوطن العربي وخارجه، الأردن وفلسطين بعملين للفنان غسان أبو لبن".سلطنة عمانوقدمت امس وزارة الثقافة والرياضة والشباب حفل تقديم للشركات الداعمة لجناح سلطنة عمان في بينالي البندقية تحت رعاية وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة المفوض العام لجناح سلطنة عُمان في بينالي البندقية الدول سعيد بن سلطان البوسعيديي. علما أن سلطنة عمان تشارك لأول مرة بهذا الحدث الكبير.ويسعى جناح سلطنة عمان إلى تعزيز الحركة الثقافية في السلطنة من خلال اعمال مختارة لثلاثة أجيال من الفنانين العمانيين ممن تركوا بصمة في الفن العماني المعاصر حيث سيتم تقديم نموذج لتنوع أشكال التعبير الثقافي في السلطنة".بو ظبيينظم جناح أبوظبي، تحت عنوان معرض "آفاق: الفنانون الناشئون" في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية. ويقدم فن أبوظبي، الذي يسجل حضوره لأول مرة في إيطاليا، مجموعة الأعمال التكليفية التي صممها الفنانون الناشئون كريستوفر جوشوا بنتون، وميثاء عبدالله، وهاشل اللمكي خلال دورة فن أبوظبي 2021 تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل، وتيل فيلراث، المؤسسين الشريكين لمنصة التقييم الفني متعددة التخصصات "آرت ري أوريانتد".وقالت مديرة معرض فن أبوظبي ديالا نسيبه: "نواصل التزامنا بتمكين الفنانين من أجل تطوير ممارساتهم، عبر إتاحة الفرص التي تدعم مسيرتهم المهنية، وتعزز حضور أعمالهم دوليا. ويحظى برنامجنا السنوي آفاق بتمويل من المبادرة الداعمة للفن والثقافة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت عنوان: (أصدقاء فن أبوظبي)، لنستمر في تمكين الجيل الناشئ من الفنانين والمبدعين المقيمين في الإمارات عبر منصة دولية منقطعة النظير".أخيرا، سيشارك في المعرض 213 فنانا من 58 دولة: 26 فنانا إيطاليا، و180 مشاركة في المعرض الدولي، و1433 عملا وكائنات معروضة، و80 إنتاجا جديدا.