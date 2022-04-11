لبنان

العينُ على دولار "صيرفة" اليوم.. هكذا سيتغيّر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2022 | 03:45
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قالت مصادر مصرفية إنّ "سعر دولار صيرفة قد يشهدُ، اليوم الإثنين، استقراراً عند سعره أو تغيراً طفيفاً، بمعنى أنه قد يرتفع أو ينخفض بمعدل يتراوح بين 100 أو 200 ليرة لبنانية كحدّ أقصى".
ولفتت المصادر إلى أنّ استقرار الدولار نسبياً في السوق الموازية يُحافظ على استقرار دولار "صيرفة"، علماً أن هذا الأمر تُحدّده المداولات التي تسجل في مديرية العمليات لدى مصرف لبنان.
يُشار إلى أن دولار "صيرفة" سجل يوم الجمعة الماضي سعر 22100 ليرة لبنانية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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