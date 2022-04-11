لبنان

طابور وانتشار أمنيّ داخل مركز تابع لوزارة الداخليّة.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2022 | 03:50
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شهدت باحة مركز السجل العدلي في فرن الشباك، صباح اليوم، طابوراً كبيراً من المواطنين، الأمر الذي استدعى انتشاراً كثيفاً لعناصر "قوى الأمن الداخلي" وذلك لتنظيم الأمور ومنع حصول أي إشكالاتٍ أو تجاوزات.

وبحسب المعلومات، فإنّ الطابور الكبير وتجمْهُر الناس حصلَ في محيط قلم السجل العدلي. ففي البداية، حضر حشدٌ من المواطنين إلى هناك من أجل الحصول على سجل عدلي لكنهم لم يجدوا طوابع، وإلى حين توفيرها من قبل موظفي الوزارة، كان عدد المواطنين قد ازداد للحصول على تلك الطوابع واتمام معاملاتهم، الأمر الذي أدى إلى نشوء طابور طويل.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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