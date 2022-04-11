لبنان

عصابة سرقة في طرابلس... هذا مصيرها!

Lebanon 24
11-04-2022 | 03:54
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

    بتاريخ 21-03-2022، أقدم مجهولان على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى سوبرماركت في محلّة محرم – باب الرمل، وسرقا من داخلها خزنة حديدية. وأثناء محاولتهما الفرار على متن دراجة آلية، سقطت الخزنة منهما وفرّا إلى جهةٍ مجهولة.    

  على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة المتورطين بالعملية، وهم كلٌّ من اللبنانيين:

م. ب. (من مواليد عام 1996) مطلوب بعدّة بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.
ه. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥)
ع. ص. (من مواليد عام ١٩٩٦)
وهم من أصحاب السوابق الجرمية.

بتاریخ 31-03-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريات الشّعبة من توقيف الأول في محلّة الميناء، على متن دراجة آلية، تبيّن أنّها مسروقة وتمّ ضبطها.

بتفتيشه والدراجة، عُثر على مسدسين حربيين، وكميّة من حشيشة الكيف والحبوب المخدّرة. وبالتزامن، تم توقيف الثاني والثالث في محلّة باب الرمل.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تنفيذ عملية سرقة "السوبرماركت" بواسطة الكسر والخلع، وتنفيذ عملية سرقة محل أجهزة خلوية في شارع عزمي، كما اعترف الأوّل بتعاطي المخدّرات.     

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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