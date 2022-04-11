لبنان

منخفض جوي سريع ومحدود الفعالية... هذا هو موعده!

Lebanon 24
11-04-2022 | 04:06
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما قوق، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يكون سريع ومحدود الفعالية، يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من مساء اليوم الاثنين فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار خفيفة متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة، يستقر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع ان يتأثر نهاية الاسبوع بكتل هوائية دافئة.
( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15و 24 درجة) 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة تشتد ليلا بخاصة شمال البلاد فتقارب ال 70كم/س، تهطل امطار متفرقة في المناطق الجنوبية والشمالية ،  وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الثلاثاء:  غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما قوق. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.

الأربعاء:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

الخميس:  قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 25 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة بدءًا من الظهر سرعتها بين 20و 50 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 60و 90%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  19 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,13
- ساعة غروب الشمس: 19,06
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