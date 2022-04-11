لبنان

مداهمات لامن الدولة في شارعي المصارف وساحة النجمة في صيدا...ماذا يجري!

Lebanon 24
11-04-2022 | 04:13
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دهمت دورية من المكتب الإقليمي لجهاز امن الدولة في الجنوب صباح اليوم ، شارعي المصارف رياض الصلح وساحة النجمة في صيدا ، بهدف ملاحقة الصرافين غير الشرعيين ، الذين اتخذوا من رصيف الشارعين مكاناً لعملياتهم الصيرفية .  ولوحظ اختفاء وجودهم بالتزامن مع عملية الدهم.  
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