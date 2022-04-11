مداهمات لامن الدولة في شارعي المصارف وساحة النجمة في صيدا...ماذا يجري!

دهمت دورية من المكتب الإقليمي لجهاز امن الدولة في الجنوب صباح اليوم ، شارعي المصارف رياض الصلح وساحة النجمة في صيدا ، بهدف ملاحقة الصرافين غير الشرعيين ، الذين اتخذوا من رصيف الشارعين مكاناً لعملياتهم الصيرفية . ولوحظ اختفاء وجودهم بالتزامن مع عملية الدهم.