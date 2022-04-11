اعتصام لموظفي الضمان في النبطية...ما السبب؟

نفذ مستخدمو وموظفو الضمان الاجتماعي في النبطية اضرابا اليوم، واعتصموا أمام باحة المركز، في حضور رئيس المركز حسين سويدان، احتجاجا على عدم تلبية مجلس الادارة لمطالبهم القاضية بتحسين الوضع المعيشي وزيادة رواتبهم، محذرين من الاضراب المفتوح. وتلا محمد سبيتي بيانا بالمطالب المرفوعة الى مجلس الادارة.