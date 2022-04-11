لبنان

برئاسة ميقاتي.. اجتماع للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية في السراي

Lebanon 24
11-04-2022 | 04:33
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يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، في حضور: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان،وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس أبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
 
 
 
 
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