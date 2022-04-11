لبنان على مشارف أزمة خبز طويلة... هذه التفاصيل!

اعلن نقيب أصحاب الافران علي ابراهيم أنّ "ازمة الخبز ستمتد على كل الاراضي اللبنانية بسبب اضراب المطاحن واستمرار توقيف أحد أصحاب المطاحن الذي يدعى بول منصور، مشيرًا الى انه "اذا لم يتم السير بالاعتماد الذي يصرفه مصرف لبنان للمطاحن اليوم فذاهبون الى ازمة طويلة".وقال ابراهيم في حديث لـ"لبنان الحر":"التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي واتفق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان تسير اعتمادات المطاحن آملا ان تفتح الأفران الا ان الأخيرة لن تفتح أبوابها طالما ان منصور لا يزال موقوفاً".وأكد أنّ"الأفران فارغة من الطحين اذ انها لا تسع لكمية تكفي أكثر من 4 أو 5 أيام"، مضيفًا: "ننتظر ان يحلها المسؤولون لكني أشتم رائحة رفع دعم كما فعلوا عندما رفعوا الدعم عن المحروقات وعندها يصبح سعر ربطة الخبز خيالياً ويصل الى 30 ألف ليرة".وختم ابراهيم مناشدًا: "نطلب من ميقاتي وبري ان ينفذا الاتفاق الذي حصل بوجودنا والافراج عن البضائع حتى تعود الافران الى عملها بغضون 48 ساعة".