البخاري زار دار الفتوى: نتوسم خيراً للبنان وللبنانيين

أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ارتياحه واللبنانيين لـ"عودة الدبلوماسية الخليجية الى لبنان وفي مقدمها سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".

وأكد دريان خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في دار الفتوى "ان العودة تبشر بالخير القادم على لبنان رغم كل الظروف التي يمر بها وبمستقبل واعد للبنانيين الذين يعيشون في أزمات صعبة للغاية"، وقال:" بعد كل أزمة إنفراج بإذن الله وعليه الاتكال".وشدد على "أهمية المحافظة والحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية".ورد السفير بخاري بـ"تحية محبة وتعاون"، وقال: "نتوسم خيراً للبنان وللبنانيين".وقدم السفير للمفتي دريان 30 الف مصحف بتصرف دار الفتوى عبارة عن هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز لتوزيعها على المساجد ومراكز حفظ القرآن الكريم في لبنان ومن يريد من اللبنانيين".وأعلن السفير بخاري عن اطلاق جائزة القرآن الكريم السنوية بعنوان "اقرأ" التي تقيمها السفارة السعودية لدى لبنان في شهر رمضان المبارك من كل عام برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ان يتم توزيع جوائز مالية للفائزين في حفل يقام أواخر الشهر في دار الفتوى.