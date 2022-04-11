لبنان

عون يتسلّم تقريراً خاصاً بقطاع الاتصالات.. المضمون يكشف عن مخالفات!

Lebanon 24
11-04-2022 | 05:23
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أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أنّ الرئيس ميشال عون تسلّم تقريراً خاصاً بقطاع الاتصالات من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران في حضور المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس والقضاة نيلي أبي يونس.
 
ووفقاً للبيان، فإن التقرير أظهر مخالفات في المؤسسات التابعة للقطاع اضافة الى شركتي الخليوي.
 
 
 
 
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