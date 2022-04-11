بوحبيب يتسلم أوراق إعتماد سفيري باكستان وإسبانيا

تسلم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب نسخة من أوراق إعتماد سفيري باكستان سلمان آتار وإسبانيا إيغناسيو سانتو، تمهيداً لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.