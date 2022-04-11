لبنان

بوحبيب يتسلم أوراق إعتماد سفيري باكستان وإسبانيا

Lebanon 24
11-04-2022 | 05:42
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب نسخة من أوراق إعتماد سفيري باكستان سلمان آتار وإسبانيا إيغناسيو سانتو، تمهيداً لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
 
 
 
 
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