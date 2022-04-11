بعد دار الفتوى.. البخاري يزور "الشيعي الأعلى" ودار الطائفة الدرزية

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الذي هنأه بحلول شهر رمضان المبارك، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وتمنى "أن تشكل عودة السفير بخاري مع أشقائه الى لبنان بداية مسار جديد في توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين".

دار الطائفة الدرزية

كذلك، زار البخاري شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت.



وأفاد بيان لمشيخة العقل، أن "اللقاء كان مناسبة لعرض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، قدم خلاله سماحة الشيخ ابي المنى التهنئة للسفير بخاري بعودته الى لبنان ومتابعة نشاطه الدبلوماسي في سبيل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتوطيد الروابط الأخوية العريقة بين طائفة الموحدين الدروز والمملكة العربية السعودية على مر التاريخ، محملا إياه التحيات الى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتقدير البالغ للمملكة التي وقفت دائما الى جانب لبنان ابان المحن والمراحل الصعبة العديدة التي مر بها".



ولفت البيان الى أن "سماحته أمل أن يسعى المسؤولون في لبنان من اجل التفاهم الدائم على كل ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، باعتبار ما يجمع بلدينا من ثقافة وحضارة وإرث تاريخي جعل من انتمائنا للعروبة خيارا ثابتا ماضيا وحاضرا وأي اعتبارات اخرى لن تبدل من تلك الهوية مستقبلا. واننا ككل الشعوب التي تتوق الى السلام الدائم والاستقرار العام وتنبذ كل اشكال النزاعات ولغة الحروب والعنف حفاظا على التراث المشترك في العالمين العربي والاسلامي".



وشارك في اللقاء قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم، واعضاء الهيئة الدينية الاستشارية لمشيخة العقل المشايخ: محمود فرد، وجيه ابو مغلبيه، سليمان الحلبي، منهال جابر، فريد ابو ابراهيم، مدير مشيخة العقل الاستاذ ريان حسن ومشايخ.



تعاز