لبنان

بعد مقتل مواطن نتيجة اشكال.. توقيف اشخاص في طرابلس

Lebanon 24
11-04-2022 | 06:27
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 11 / 4 /2022 دهمت قوة من الجيش في  طرابلس منازل المواطنين: (ح.ي.)، (و.ع.)، (و.ص.)، (ع.ن.)، (خ.ح.)، (ط.ع.)، (م.س.) والسوري (ز.ع.) وأوقفتهم. وهم مطلوبون لارتكابهم جرائم عدة منها، قتل مواطن نتيجة إشكال في منطقة باب الرمل، والسلب بقوة السلاح، وافتعال مشكلات وإطلاق النار في مناطق: باب الرمل، القبة، التبانة، جبل محسن، الضم والفرز، وضبطت بحوزتهم أسلحة فردية.
سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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