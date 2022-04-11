بعد مقتل مواطن نتيجة اشكال.. توقيف اشخاص في طرابلس

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 11 / 4 /2022 دهمت قوة من الجيش في طرابلس منازل المواطنين: (ح.ي.)، (و.ع.)، (و.ص.)، (ع.ن.)، (خ.ح.)، (ط.ع.)، (م.س.) والسوري (ز.ع.) وأوقفتهم. وهم مطلوبون لارتكابهم جرائم عدة منها، قتل مواطن نتيجة إشكال في منطقة باب الرمل، والسلب بقوة السلاح، وافتعال مشكلات وإطلاق النار في مناطق: باب الرمل، القبة، التبانة، جبل محسن، الضم والفرز، وضبطت بحوزتهم أسلحة فردية.سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".