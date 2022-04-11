لبنان

سلسلة اجتماعات لميقاتي.. ملف الأدوية ومعالجة تداعيات الأزمة المالية على طاولة البحث

Lebanon 24
11-04-2022 | 06:25
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بمشاركة وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض، إجتماعاً مع وفد تجمّع الشركات العالمية لإستيراد الأدوية في لبنان، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وتناول البحث آلية إستمرار إستيراد الأدوية خصوصاً تلك التي لا تُنتج في لبنان.

وبعد الإجتماع، صرّح الوزير أبيض بالآتي:

"لقد إجتمعنا اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي وممثلين عن تجمّع شركات الأدوية العالمية، وكان الموضوع الأساس هو قلق التجمّع حول إستمرارية إستيراد الأدوية بسبب الصعوبات المالية التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة. وقد أكد لنا دولة الرئيس أهمية موضوع الصحة وخصوصاً الدواء بالنسبة الى الحكومة الذي هو على رأس جدول أولوياتها، من هنا كان القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتوجيه الطلب الى مصرف لبنان لإصدار دفعة للشركات العالمية لضمان إستمرارية وصول الدواء الى لبنان".

تابع: "الرسالة التي وجّهها دولة الرئيس والحكومة هي حول أهمية هذا الموضوع، والإستمرار بجدولة الأموال وإرسالها الى الخارج لضمان إستمرارية وصول الدواء الى لبنان والعمل على أي وسيلة ممكنة لتأمين الإطمئنان لهذه الشركات، كي لا يؤثر الموضوع على صحة المواطن أو توافر الدواء في لبنان".

ورداً على سؤال عن خطة وزارة الصحة المعتمدة للتوازن بين إستيراد الأدوية وتشجيع صناعة الأدوية المحلية، أجاب: "إن الخطوة التي إتخذناها قبل أسبوعين هي تركيز الدعم على الأدوية التي تُنتج محلياً، لكن هنالك أدوية أخرى منها أدوية السرطان والأمراض المستعصية لا تُنتج في لبنان، وهذا هو الهمّ الأكبر بالنسبة إلينا، لأننا نهتم بأن تكون هذه الأدوية متوافرة للمريض، إضافة الى موضوع المكانة التي وصل اليها لبنان، أي كونه أصبح رائداً في مجال علاجات الأورام على صعيد المنطقة، وبالتالي فإن توافر هذه الأدوية يسمح لنا بالمحافظة على الريادة في هذا الموضوع، إذ علينا أن نتطلع ، ليس الى الحاضر فقط بل أيضاً الى الأمام والمستقبل، لأنه يهمنا أن يحافظ لبنان على المكانة التي وصل اليها".

وتحدثت رئيسة تجمّع الشركات العالمية كارول حسون، فقالت:" لقد إجتمعنا اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي في حضور معالي الوزير أبيض، بإسم تجمّع شركات الأدوية العالمية الموجودة في لبنان، وجرى البحث في إستمرارية حصول اللبنانيين على الدواء المبتكر في ظل الظروف والأزمات التي تمر بها البلاد، وقد حصلنا من دولة الرئيس على تطمينات بالنسبة الى المرحلة المقبلة، لتتمكن هذه الشركات العالمية، على رغم المشكلات التي نعاني منها، من توريد الدواء الى لبنان، وبالتالي تمكّن المريض من الحصول على دوائه،  وأن يبقى لبنان منارة للشرق في مجال الطبابة.
 
اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية

ورأس رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وشارك فيه: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس أبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين  العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وتم خلال الإجتماع الإتفاق على سلسلة إقتراحات ستُعرض على مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها.

وزير الخارجية

واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

الوزير قرطباوي

وإستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق شكيب قرطباوي.
 
صور من اجتماعات الرئيس ميقاتي:
 
الاجتماع مع وفد تجمّع الشركات العالمية لإستيراد الأدوية في لبنان
 
 
اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية
 
 
الاجتماع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
 
 
الاجتماع مع وزير العدل السابق شكيب قرطباوي
 
 
 
 
 
 
 
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