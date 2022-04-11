مذكرتان بشأن عطلتي عيدي العمل والفطر.. إليكم المواعيد وعدد الأيام

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية رقم 9/2022، بشأن إقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل، وجاء فيها:

"استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، وبما أن تاريخ عيد العمل لهذا العام يوافق يوم أحد، لذلك تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 2 أيار 2022".

مذكرة عيد الفطر

كذلك، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة ثانية تحمل رقم 10/2022 بشأن إقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد، وجاء فيها: