لبنان

لم يعد لدينا كميات من الطحين للاستمرار في انتاج الخبز.. افران كبيرة ستتوقف عن العمل

Lebanon 24
11-04-2022 | 06:54
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أعلن  رئيس تجمع نقابة اصحاب الافران المستقلة والباتيسري والحلويات رياض السيد في بيان، ان "الافران لم يعد لديها كميات من الطحين للاستمرار في انتاج الخبز بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل مصرف لبنان".

وقال: "من ابرز الافران التي ستتوقف افران كبيرة منتشرة على جميع الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى افران اخرى في الجنوب والبقاع والشمال".

واكد ان "قطاع الافران يعاني من مصاعب ومشاكل كثيرة والاوضاع فيه تسير من سيىء الى اسوأ بعد فقدان مادة الطحين"، وطالب "جميع المسؤولين كافة بالعمل على ايجاد الحل المناسب لتامين الطحين  باسرع وقت ممكن". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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