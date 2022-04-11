هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!

أفادت قناة "الجديد" أنّ قاضي التحقيق الاول في النبطية محمد بري، سطر مذكرتي توقيف وجاهية بحق حسين فياض وشريكه حسن الغناش في ملف جريمة أنصار، بعدما اعترفا امام شعبة المعلومات بالمشاركة في التخطيط وتنفيذ الجريمة إضافة إلى سرقة أموال ومجوهرات من منزل عم فياض.