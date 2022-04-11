لبنان

هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!

Lebanon 24
11-04-2022 | 07:13
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أفادت قناة "الجديد" أنّ قاضي التحقيق الاول في النبطية محمد بري، سطر مذكرتي توقيف وجاهية بحق حسين فياض وشريكه حسن الغناش في ملف جريمة أنصار، بعدما اعترفا امام شعبة المعلومات بالمشاركة في التخطيط وتنفيذ الجريمة إضافة إلى سرقة أموال ومجوهرات من منزل عم فياض. 
 
 
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