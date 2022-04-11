رئيس جمعية بيروتيّة ينشط لتوجيه "ضربة لسياسي كبير"

برز مؤخراً اسم رئيس احدى الجمعيات البيروتية وهو قيادي في احد التيارات السياسية الذي حاول في السابق اختراق لائحة منافسة اثناء فترة تشكيلها عبر دفع بعض المرشحين للانسحاب، حيث يتردد اليوم ان القيادي وبدعم من شخصية اساسية في التيار، ينشط في محاولة لتأمين وصول لائحة محددة إلى البرلمان، وتوجيه ضربة لسياسي كبير داعم للائحة المنافسة في بيروت لإبعاده واخراجه سياسياً من العاصمة.