لبنان

بري دعا اللجان المشتركة الى جلسة الاربعاء في 13 الحالي

Lebanon 24
11-04-2022 | 07:35
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة والسياحة، والإعلام والإتصالات، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاربعاء الواقع في 13 نيسان 2022 وذلك لبحث :
 
1 - مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحويل المصرفيه والسحوبات النقدية.
 
2 -  تقارير وتعديلات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس :
- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء وتنظيم المناطق الإقتصادية الخاصة في لبنان .
- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل.
 
- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في قضاء زحلة .
- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء منطقة إقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
 
إضافة إلى درس إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في قضاء صور .
 
 3 -  إقتراح قانون تضارب المصالح .
 
4 - إقتراح القانون الرامي الى إعفاء سيارات الاسعاف والاطفاء والانقاذ العائدة للجمعيات والبلديات وإتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل.
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