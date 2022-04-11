لبنان

مجدداً.. جعجع يهاجم "حزب الله" وباسيل

Lebanon 24
11-04-2022 | 07:23
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أطلقت، اليوم، "لائحة "زحلة السيادة" التي تضم النائب جورج عقيص، الياس اسطفان، بلال الحشيمي، ميشال تنوري، سابين القاصوف، ديما ابو دية وبيار دمرجيان، وذلك في لقاء شعبي حاشد نُظم في فندق القادري في زحلة. 
 
والقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للمناسبة كلمة عبر "زوم"، استهلها بتقديم التهاني بأحد الشعانين وشهر رمضان المبارك، وقال: "هذه اللائحة لا تتضمن اي تنوع على مستوى الموقف من المسائل الجوهرية، ومن السلاح غير الشرعي، ومن خارطة الطريق لانقاذ لبنان، ومن محور الممانعة اي "حزب الله" والنظام السوري وأتباعهم في لبنان، كما انها لا تتضمن اي تنوع على مستوى الموقف الايجابي من الدول العربية الصديقة والشقيقة وعلى مستوى المبادىء الوطنية المطلقة غير القابلة لا للتنوع، ولا للانقسام".
 
ورأى أن "حزب الله في هذا الاستحقاق الانتخابي لا يسعى من خلال مواقفه او خطواته الى تحقيق مكاسب نيابية لتحسين واقع الشعب، ووقف انهيار البلد، باعتبار ان الخطوة في هذا الاتجاه تكمن في رفع الغطاء عن كل الفاسدين في السلطة والمهربين على المعابر غير الشرعية"، مشيرا الى ان "حزب الله لا يسعى لتحسين واقع الشعب، إنما هدفه حماية سلاحه الذي يجاهر به علنا وصراحة، ولو على حساب كل الشعب اللبناني وحاضره ومستقبله".
وتوجه جعجع الى اللبنانيين عموماً والناخب الشيعي خصوصاً "يللي كل عمرو جارنا الأقرب" بالقول: "هل تعلم انك حين تنتخب "حزب الله" انت لا تنتخب "المقاومة" الراسخة في رأسك، بشكل نظيف وعفوي وصاف، وفي عاطفة ووجدان معين؟ فانت تنتخب شخصا اسمه "جبران باسيل" زرعه "حزب الله" في لوائحه على امتداد الوطن، ومع كل صوت تمنحه له او لمرشحيه المزروعين في لوائح "الحزب" ستزيد من حظوظه ورصيده كي "يتفرعن" عليك، انت تحديدا، من جديد، ويدعي انه هو ربك الأعلى وحاميك من غدر القدر، و"معيشك ع حسابو" وهو من استضافك في منزله في حرب تموز، ليمننك مرة اخرى ويهاجمك ويبتزك على القطعة".
وشدد على ان "الجميع بات يعي ان هذا الثنائي الحاكم الفاسد، حزب الله - جبران باسيل هو من اوصل اللبنانيين الى هذا الوضع في الأربع سنوات الماضية، وحبذا لو نستشرف هذا الوضع في الاربع سنوات المقبلة، في حال اعدنا هذا الثنائي ليأخذ السلطة من جديد، لا سمح الله".
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