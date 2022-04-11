جمعية "Rebirth Beirut" أعادت الإنارة والإشارات المرورية إلى ساحة ساسين

أعلنت جمعية Rebirth Beirut، في بيان، "إضاءة الإشارات المرورية على الطاقة الشمسية عند تقاطع ساحة ساسين في الأشرفية، تنفيذا لمبادرتها الخاصة التي كانت أطلقتها تحت عنوان مع كل إشارة فسحة أمل خلال مؤتمرها الصحافي، الذي عقدته في مقرها بالجميزة".وأشارت إلى أن "إشارات ساسين هي الخامسة، التي أعيد تأهيلها ضمن مشروع إعادة تأهيل الإشارات المرورية في بيروت، بعد إعادة تأهيل إشارات تقاطعي برج الغزال وسوفيل وساحة التباريس ومار نقولا".ولفتت إلى أن "مبادرتها في ساحة ساسين توسعت أكثر، إذ أعادت إليها الحياة بإنارتها بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي"، معتبرة أن "هذه الساحة هي قلب الأشرفية، ونورها يجب ألا ينطفىء، نظرا لما تمثله لسكانها وزوارها".وأكدت "سعيها إلى إعادة الحيوية لكل شوارع بيروت وساحاتها، إذ أن هذه المدينة لا تستحق إلا أن تكون بخير، فهي مدينة الثقافة والفن والعلم والجمال، هكذا كانت وستبقى".