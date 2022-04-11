لبنان

جمعية "Rebirth Beirut" أعادت الإنارة والإشارات المرورية إلى ساحة ساسين

Lebanon 24
11-04-2022 | 07:42
A-
A+
Doc-P-941143-637852851162852026.jpg
Doc-P-941143-637852851162852026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جمعية Rebirth Beirut، في بيان، "إضاءة الإشارات المرورية على الطاقة الشمسية عند تقاطع ساحة ساسين في الأشرفية، تنفيذا لمبادرتها الخاصة التي كانت أطلقتها تحت عنوان مع كل إشارة فسحة أمل خلال مؤتمرها الصحافي، الذي عقدته في مقرها بالجميزة".

وأشارت إلى أن "إشارات ساسين هي الخامسة، التي أعيد تأهيلها ضمن مشروع إعادة تأهيل الإشارات المرورية في بيروت، بعد إعادة تأهيل إشارات تقاطعي برج الغزال وسوفيل وساحة التباريس ومار نقولا".

ولفتت إلى أن "مبادرتها في ساحة ساسين توسعت أكثر، إذ أعادت إليها الحياة بإنارتها بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي"، معتبرة أن "هذه الساحة هي قلب الأشرفية، ونورها يجب ألا ينطفىء، نظرا لما تمثله لسكانها وزوارها".

وأكدت "سعيها إلى إعادة الحيوية لكل شوارع بيروت وساحاتها، إذ أن هذه المدينة لا تستحق إلا أن تكون بخير، فهي مدينة الثقافة والفن والعلم والجمال، هكذا كانت وستبقى".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2022-04-11
10:00 | 2022-04-11
07:17 | 2022-04-11
11:13 | 2022-04-11
10:56 | 2022-04-11
10:50 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website