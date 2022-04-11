في محيط الأوزاعي.. هكذا وقع سارق بقبضة "الأمن"

صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامـة البـلاغ التالـي:



"في إطار متابعة جرائم السّرقة وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت دورية من فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف أحد الأشخاص بالجرم المشهود، أثناء قيامه بِقَصّ قضبان حديدية عائدة لسور حديقة عامّة في محلّة السلطان إبراهيم، بهدف سرقتها، ويدعى: ي. ح. (من مواليد عام 1978، فلسطيني الجنسية) وتبين أنّه من أصحاب السّوابق، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".