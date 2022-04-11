لبنان

القصيفي: وزارتا الداخلية والاعلام وهيئة الاشراف تدرس تدبيرا يسمح باعطاء الأولوية للاعلاميين بالانتخاب باكرا

Lebanon 24
11-04-2022 | 07:52
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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في تصريح، أن "النقابة وجهت كتابا الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بتاريخ 3 آذار الماضي، طالبت فيه باتخاذ التدابير التي تضمن حق الاعلاميين بممارسة الحق في الاقتراع قبل يوم الانتخابات ليتسنى لهم تغطية الانتخابات بصورة أفضل".
 
وأوضح أن "المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، ردت على كتابنا بأنه يتعذر السماح للصحافيين والاعلاميين الاقتراع قبل موعد الانتخابات لأن القانون يسمح فقط  للقضاة والموظفين الذين يتولون إدارة العملية الأنتخابية".
 
وختم القصيفي: "نظرا لتعذر تعديل قانون الانتخاب راهنا لضيق الوقت، فإن هناك تدبيرا يتم درسه بين وزارتي الداخلية والاعلام وهيئة الاشراف على الانتخابات يسمح بموجبه اعطاء الأولوية للصحافيين والعاملين في الاعلام بالانتخاب باكرا لينصرفوا الى عملهم بتغطية اليوم الانتخابي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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