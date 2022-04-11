جديد قضية الطبيب الخراط.. بيان عن النقابة ومناشدة لدولة الامارات



يهمّ نقابة أطبـاء لبنان في بيروت التأكيد على أنها تتابع بشكل حثيث ومتواصل مسألة توقيف عضو النقابة الطبيب ريشار الخرّاط في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك عبر وزارة الخارجية اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام في لبنان. وفي إطار معالجة المسألة ذاتها عقد مجلس النقابة إجتماعات عديدة وأجرى اتصالات بالمرجعين الرسميين المذكورين آنفاً واللذين توقعا إخلاء سبيل الطبيب الموقوف في الاسبوع المنصرم خصوصًا وأنّ توقيفه من قبل أحد أجهزة الأمن الإماراتية حصل منذ ما يزيد على عشرة أيام من دون أن تملك النقابة أيّ معلومات عن سبب توقيفه.

إن نقابة أطباء لبنان في بيروت تتوجّه الى السلطات القضائية والامنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طالبةً إليها تزويدها بالمعلومات المتعلقة بسبب توقيف الطبيب ومتمنيةً الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن. صدر عن نقابة أطباء لبنان في بيروت البيان التالي:يهمّ نقابة أطبـاء لبنان في بيروت التأكيد على أنها تتابع بشكل حثيث ومتواصل مسألة توقيف عضو النقابة الطبيب ريشار الخرّاط في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك عبر وزارة الخارجية اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام في لبنان. وفي إطار معالجة المسألة ذاتها عقد مجلس النقابة إجتماعات عديدة وأجرى اتصالات بالمرجعين الرسميين المذكورين آنفاً واللذين توقعا إخلاء سبيل الطبيب الموقوف في الاسبوع المنصرم خصوصًا وأنّ توقيفه من قبل أحد أجهزة الأمن الإماراتية حصل منذ ما يزيد على عشرة أيام من دون أن تملك النقابة أيّ معلومات عن سبب توقيفه.إن نقابة أطباء لبنان في بيروت تتوجّه الى السلطات القضائية والامنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طالبةً إليها تزويدها بالمعلومات المتعلقة بسبب توقيف الطبيب ومتمنيةً الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.

كتاب مناشدة

الى ذلك، وجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت، كتابا الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان جاء فيه: "تتوجه النقابة بأسمى آيات التقدير، وتود بالمناسبة أن تشير الى الروابط الاخوية المتينة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، دولة الامارات العربية المتحدة ولبنان، كما تود التنويه بأنكم لم توفروا جهدا لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من محنته الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ، فاستقبلتم اللبنانيين في دياركم ولم تتوانوا عن شد إزرهم وفتح أبواب العمل أمامهم، ووقفتم بإستمرار الى جانب بلدنا في الأزمات والشدائد وبذلتم أصدق الجهود في سبيل عودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى صفائها وحيويتها وثابرتم على تبديد ما اعتراها من شوائب غريبة كل الغرابة عما يجمعنا من روابط ود وأخوة".



وتابعت:"إن النقابة تقدر مواقفكم العزيزة على قلوب اللبنانيين، والتي ستبقى محطة مضيئة في تاريخ علاقات الجمهورية اللبنانية ودولة الامارات الشقيقة ، يهمها ان تضع سموكم في الظروف التي واكبت توقيف الطبيب اللبناني ريشار الخراط من قبل أحد أجهزة الأمن الاماراتية من دون أن تملك النقابة أي معلومات عن سبب توقيفه الحاصل منذ ما يزيد على عشرة أيام. وعلى الرغم من تواصلنا مع وزارة الخارجية اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام في لبنان لم نحصل بعد على أي معلومات حول سبب التوقيف، ولا يزال الطبيب موقوفا في دولة الامارات الشقيقة".



وختمت: "إن نقابة الأطباء التي ينتمي إليها الطبيب الموقوف تناشد سموكم ايلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام، وتتمنى الافراج عن الطبيب الموقوف في أسرع الأوقات. هي تشكر حسن تفهمكم لما تتمناه وتتمنى دوام الازدهار لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة".