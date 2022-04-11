لبنان

فرعية اللجان درست مرسوم إنشاء نقابة مهنية الزامية للكميائيين المجازين

Lebanon 24
11-04-2022 | 08:22
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 11/4/2022 برئاسة النائب حسين الحاج حسن في حضور وزير الصناعة جورج بوشيكيان والنواب: محمد الحجار، بلال عبدالله وحكمت ديب.
 
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، ممثل وزارة التربية القاضي سميح مداح، ممثلة وزارة الشوؤن الاجتماعية الدكتورة علا بطرس، مستشارة وزير الصناعة السيدة زينة الحاج والدكتور علي صفا. 
 
وتم درس ومناقشة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6092 الرامي الى إنشاء نقابة مهنية الزامية للكميائيين المجازين في لبنان. وبدأت اللجنة بدراسة واقرار مواد مشروع القانون وستكمل في الاسبوع المقبل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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