لبنان

هولفيني: بعثة الاتحاد الاوروبي لا تحكم على النتائج الانتخابية بل تقيم العملية الانتخابية

Lebanon 24
11-04-2022 | 08:17
A-
A+
Doc-P-941151-637852871661900189.jpg
Doc-P-941151-637852871661900189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد كبير المراقبين في "الإتحاد الأوروبي" جورج هولفيني، مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في فندق موفمبيك في بيروت، شرح خلاله نشاطات البعثة والهيكلة والمنهجية المتبعة خلال عملها لمراقبة الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل. 

وأشار في كلمته الى انه، "بناء على دعوة وزير الداخلية والبلديات للاتحاد الاوروبي، فقد تم نشر بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، وذلك التزاما منا لدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة".وقال: "لقد راقبت بعثة الاتحاد الاوروبي الانتخابات اللبنانية في الاعوام 2005، 2009 و2018. والبعثة ترمي الى تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان في اطار التعاون مع الدول".

اضاف: "خلال زيارتي للبنان التقيت بالسلطات المحلية وممثلي الهيئات الانتخابية والاحزاب السياسية، والقادة الديننين ومنظمات المجتمع المدني. وقد تسنى لي ان افسر لهم دور البعثة وولايتها". وتابع: "نحن نعرف اهمية العملية الانتخابية، وعلى دراية بالتحديات المختلفة". 

ولفت الى ان تفويض البعثة يقتضي "الاستماع الى الاصوات كافة ، فهي مستقلة وحيادية ومنفصلة عن كل الهيئات الاوروبية، وتعمل بشكل مستقل عن السلطات اللبنانية والقادة السياسيين والمؤسسات اللبنانية، وهي ليست هنا للتدخل بالعملية الانتخابية، واعضاؤها ليسوا محققين". 

وشدد على ان بعثة الاتحاد الاوروبي "لا تحكم على النتائج الانتخابية ولا تصادق عليها، بل تقيم العملية الانتخابية ما اذا كانت تمتثل للموجبات والمقومات الدولية والاقليمية والوطنية في اطار الاستحقاق الانتخابي، وهي لا تظهر احكاما حول النتائج الانتخابية انما تقيم العملية بشكل عام، وهي تمول من ميزانية الاتحاد الاوروبي". 

ولفت الى ان "البعثة تصدر تقريرين بعد الانتخابات تشمل تقييما شاملا للعملية الانتخابية، وبعد عودة مندوبينا الى لبنان، يتم اشراك هذا التقرير مع الحكومة والمسؤولين والاحزاب اللبنانية، ويتضمن التقرير توصيات يعود للسلطات اللبنانية ان تأخذ بها ام لا". 

بعد ذلك، تحدث مساعد كبير المراقبين ياريك دومانسكي الذي شرح بشكل مفصل عمل البعثة في لبنان وعدد اعضائها ومهامهم. 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2022-04-11
10:00 | 2022-04-11
07:17 | 2022-04-11
11:13 | 2022-04-11
10:56 | 2022-04-11
10:50 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website